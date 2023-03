Cosas que no sabías del semen

Publicado hace 35 minutos por NubisMusic a mariestopes.org.mx

Por lo general cuando se piensa en semen se cree que es sinónimo de espermatozoides, pero recuerda que algunos hombres son infértiles. Es decir, eyaculan normal, pero su semen no contiene la cantidad y calidad de espermatozoides que se requieren para embarazar. Por eso no utilices la palabra esperma como sinónimo de semen. Incluso, cuando un hombre está en tratamiento de infertilidad, lo que los expertos en medicina reproductiva manipulan son los espermatozoides. Todo el liquido seminal no, puesto que la función del líquido no es...