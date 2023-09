Corey Taylor (Slipknot) y el lado oscuro de ser estrella del rock: “Sufro dolor constante”

Publicado hace 57 minutos por calaña a rockfm.fm

La gente no lo entiende. ¿Sabes por qué piensan eso? Es porque eso es todo lo que ven en Instagram, en TikTok, en esto y aquello... estás viendo los anuncios. Ha habido veces que nos hemos bajado del escenario, hemos ido directos al aeropuerto, hemos volado. No dormimos hasta las siete del día siguiente. Y luego estamos todos agotados. Nuestro equipo lo pasa aún peor, porque tienen que entrar, asegurarse de que todo está bien y luego echarse una siesta. Así que no siempre es fácil. Es duro. Es un trabajo jodidamente duro.