«Contacto» de Carl Sagan

Siempre me pasa que cuando hay una película que me gustó mucho tengo que leer el libro, no sólo para comparar, sino para complementar vacíos o escenas que siento gratuitas, pues aunque cine y libro son medios diferentes, a veces el cine me ayuda a complementar las imaginaciones, o a poner escenas que no estaban ahí (...) el caso de este libro terminé satisfecha, ya que mis sospechas de devoradora de libros fueron acertadas: me gustó mucho, pues aunque la diferencia radical que hubo con la película fue que la segunda era paternalista...