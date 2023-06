Conrad Martínez, descanse en paz la cantera del basket internacional

Publicado hace 23 minutos por WorkOutFine444 a sport.jotdown.es

La NCAA ya permitía conciliar formación académica con deportiva, un imposible en España y, apuesto que en la inmensa mayoría de Europa, la poderosa organización yanqui también ha cedido a la no prohibición que los estudiantes y atletas puedan recibir dinero, -más allá de hacer «trabajitos» en el mismo campus tipo en cafeterías o tiendas de ropa-, o «regalos» materiales. Desde hace aproximadamente dos años existe una nueva normativa y, repleta de interrogantes, llamada NIL (Name, Image, and Likeness). Ésta permite, por primera vez, que estos jóv