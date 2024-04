Comunismo, hipnotismo y... ¡The Beatles!

Publicado hace 1 hora por Ripio a agenteprovocador.es

The Beatles tenían instrucciones ocultas para un Armagedón. El rock and roll, a través del sexo y el erotismo, perseguía la mezcla de razas, la instigación a la rebelión y la promiscuidad sexual. Eso fue, al menos, lo que pensaron algunos escritores en la gran cruzada cristiana contra el pop...En aquel entonces, ya el rock and roll había alcanzado su objetivo: la mezcla de razas, la instigación a la rebelión y la promiscuidad sexual. Los culpables, según él, tenían nombres como Pete Seeger o Malvina Reynolds, entre muchos otros.