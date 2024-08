Publicado hace 1 hora por Noctuar a rinconpsicologia.com

A lo largo de la vida, es probable que encuentres a personas que te traten mal. A veces no puedes evitarlo, pero puedes ponerles freno para que esas actitudes no vuelvan a repetirse. Recuerda que cuando te tratan mal, tu prioridad es protegerte. Y generalmente eso significa impedir que los demás te arrastren a su torbellino de irascibilidad. ¿Es difícil? Sí, mucho. ¿Lo lograrás siempre? No, pero cuando logres mantener la calma y establecer límites firmes te sentirás muy orgulloso de ti.