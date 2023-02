Publicado hace 1 hora por B... a ideasyahorro.com

No te voy a explicar "cómo ganar la lotería", sino “como ganar a la lotería“. Y es muy sencillo. En lugar de comprar un billete, pon ese dinero en una hucha. Tiempo después, recibirás el 100% del contenido de la hucha, y no tendrás que pagar impuestos. Si no sigues mi consejo, al cabo de un tiempo acabarás perdiendo el 70% del dinero que destinas a los juegos de azar.