En dicha entrevista, sucede lo siguiente: «- Cuando no estás jugando, ¿ves tenis, a quién te gusta ver? – Daniil, Novak, Sinner… – ¿Y de la WTA? – Veo WTA también, cuando puedo, obviamente… Cuando enciendo la tele, lo que haya o WTA o ATP, lo que sea me gusta ver». Quizá seamos muy exigentes los seguidores del tenis, quizá seamos muy exigentes con Alcaraz, en todos los sentidos, pero, ¿cómo explicamos que no supiera el nombre de una sola jugadora de tenis?