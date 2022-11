Comentarios finales sobre Dragonlance

Publicado hace 37 minutos por Deckardio a frikoteca.blogspot.com

me quedaba una pequeña entrada final para dejar comentarios sobre las aventuras de la Dragonlance (...) Dragonlance fue un evento transmedia (...) Los valores de producción eran muy buenos (...) Las novelas se comieron a las aventuras (...) Tus PJ son tuyos, no de las novelas (...) Se mantiene la estructura clásica de los módulos en las aventuras (...) Eventos temporales y encuentros por localización (...) Los dragones eran muy duros (...) Demasiados alivios cómicos (...) Las recopilaciones no lo incluyen todo...