“El psicólogo me pidió que escribiese mi consumo semanal. 20 pastillas de éxtasis, cuatro gramos de cocaína, 6 de speed, 15 gramos de hachís, 3 botellas de Jack Daniels, 12 de vino, 60 pintas y 280 cigarrillos. Me dijo: ‘No me extraña que estés deprimido”.