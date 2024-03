Publicado hace 16 minutos por Fryant a coleccionismodemonedas.com

Hace un par de días caí en una pequeña curiosidad que quizá sea obvia. Algo que algunos de quienes me leen puede que ya sepan, pero en lo que yo no me había fijado nunca: los rollos de las monedas de euro tienen un código de color estandarizado para toda la Eurozona, que, además, coincide con el color de los billetes de euro.