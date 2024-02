Publicado hace 35 minutos por nomassust a sport.jotdown.es

"Con la bici de hoy sí, pero en nuestra época no había esos desarrollos que hay ahora, suben con treinta y seis dientes delante, treinta detrás… con eso puedes subir lo que quieras, con lo que teníamos nosotros no se podía. Cargábamos treinta y nueve por veinticuatro, veinticinco como mucho, con eso subíamos el Mortirolo. Y con una bici que pesaba dos kilos más. Era bastante diferente. Mira los ciclistas, están todos finísimos, también los sprínters, y yo no sé porqué"