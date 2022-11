‘City’, la ciudad del futuro proyectada por Michael Heizer ve por fin la luz tras 50 años de construcción

Publicado hace 25 minutos por glezjor a revistaad.es

Situada en la zona del Monumento Nacional de Basin and Range, City, de Michael Heizer, no tiene comparación. Aunque sus formas geométricas, suaves y afiladas a la vez, pueden recordar al decorado de una película de ciencia ficción o a una antigua ciudad perdida, lo cierto es que no se parece a nada que hayamos visto antes. Con una extensión de casi dos kilómetros y medio y unos ochocientos metros de anchura, este proyecto faraónico ha tardado cincuenta años en ver la luz. “Cuando Michael Heizer inició este proyecto en 1972 buscaba grandes espac