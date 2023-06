Centros concertados y el impuesto revolucionario (aportación «voluntaria»)

Publicado hace 59 minutos por doyou a diariodeuninterino.wordpress.com

Independientemente de que se esté o no a favor de la concertada, hay una normativa que hay que cumplir. Una de esas reglas es que a los alumnos no se les puede cobrar ningún tipo de cuota. Recientemente, se ha enviado una carta a los padres de los alumnos de un conocido centro concertado de una localidad levantina, en la que se informa de que la «aportación voluntaria» va a subir y se pide que los padres de los alumnos que no van a contribuir «voluntariamente» informen de esta negativa directamente al colegio, indicando los datos de sus hijos.