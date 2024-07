Cenas de sobaquillo: qué son y qué llevar

Publicado hace 12 minutos por Catacroc a elpais.com

Es posible que si usted no tiene contacto con la Comunidad Valenciana no haya oído nunca la expresión “cena (o comida) de sobaquillo”. Esta costumbre, tan popular y veraniega como mediterránea, no es ni más ni menos que quedar con un grupo de amigos, generalmente al aire libre, y cenar cada uno un bocadillo que trae de su casa, con unas patatas, aceitunas y frutos secos al centro que se pagarían a escote.