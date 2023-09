El caso Patrick Rothfuss: fans enfurecidos, enfermedad mental y una trilogía sin acabar

Publicado hace 33 minutos por curaca a elmundo.es

Ocurrió a principios de este verano y hacía tiempo que el anuncio de un libro no levantaba semejante polvareda. Penguin Random House informaba de que uno de sus grandes lanzamientos editoriales para el otoño de 2023 sería The Narrow Road Between Desires, lo nuevo del escritor de fantasía estadounidense Patrick Rothfuss.