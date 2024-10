Publicado hace 30 minutos por Abrildel21 a eldiario.es

terlingua es un lingua artificial, planificate. Illo esseva create per un gruppo de linguistas in le seculo passate. Le originalitat de interlingua es que illo pare magia cognitive si on es un parlator de un lingua romance. Tu comprende le lingua sin haber lo studiate. Incredibile, nonne?