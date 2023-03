Carlos Muñoz: «El Barcelona ha hecho mucho daño al fútbol con el tiquitaca»

Publicado hace 23 minutos por hvalamama a sport.jotdown.es

Los ex yugoslavos, lo del conflicto, lo vivieron muy tranquilos; yo creo que demasiado tranquilos. Estaba prohibido hablar de Serbia y de Croacia. Tenían prohibido hablar de Serbia y Croacia y no por el club, sino por ellos mismos. Se hablaba del partido que íbamos a jugar el domingo, de lo que íbamos a hacer en el entrenamiento, de tomar algo…, pero no de la guerra. Tendrían cada uno su idea; pensarían que estos o aquellos eran unos cabrones, o «nosotros somos culpables, pero tampoco voy a decir que soy culpable». Y supongo que lo hablarían en