«Colaboro con una parroquia que ayuda a los chicos que no pueden hacer deporte por su situación, porque no pueden afrontar los costes. Que haya que pagar por las extraescolares no lo veo. Si hubiera dependido de aquello, yo no hubiese hecho nada en el deporte. Mi madre no tenía apenas dinero para llegar a fin de mes, como para pagar una extraescolar»