Estudios revelan que un 1% de la población es psicópata, aunque el 95% de ellos no lleguen a delinquir nunca, lo que no significa que sean menos peligrosos en otros ámbitos. Probablemente nos hayamos cruzado alguna vez con un psicópata, pero ¿cómo podemos identificarlos? "No es fácil reconocerlos, no entienden cómo te sientes, pero sí que identifican sentimientos para utilizarlos en tu contra", explica. Una técnica es "fijarse en las emociones que exteriorizan, no en las que dicen que tienen", como el miedo, amor, tristeza, felicidad…