El Ministerio de Cultura ha lanzado la campaña para la defensa de los derechos de propiedad intelectual con el mensaje “Accede a los contenidos de forma legal y segura” y los lemas "Me gusta, no pirateo", "Soy fan, no pirateo” para concienciar acerca de la relevancia social, cultural, económica y laboral de los derechos de propiedad intelectual en nuestra sociedad y fomentar su respeto, así como el acceso legal y seguro a contenidos artísticos, culturales, periodísticos y deportivos protegidos por la propiedad intelectual.