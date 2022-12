Publicado hace 1 hora por Andaui a elespanol.com

En 'Filosofía de la canción moderna', el artista abre de un tajo el vientre de la vida estadounidense: una guerra total contra el tedio. Acompáñenme y pongámonos bajo la lluvia de oraciones principales y subordinadas del nuevo y enrevesado libro de Bob Dylan Filosofía de la canción moderna. Dylan (Duluth, Minnesota, 1941) ha reunido sesenta y seis canciones, desde “Mack the Knife”, de Bobby Darin, hasta “Don’t Let Me Be Misunderstood”, de Nina Simone y “London Calling”, de The Clash, e improvisa sobre ellas.