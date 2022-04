Publicado hace 27 minutos por ccguy a atlasobscura.com

En el centro de Bolonia hay una calle sin número llamada Via Mariano Tuccella. En ella viven cientos de personas, pero no es posible encontrarla en un mapa. En Turín, decenas de personas, que tal vez no se conozcan entre sí, viven en la misma dirección: el número 1 de la Via della Casa Comunale, mientras que en Roma, más de 19.000 personas viven en la Via Modesta Valenti. Pero ni siquiera los residentes serían capaces de decirle cómo es la calle.