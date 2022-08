La cabalgata de las valquirias

Publicado hace 43 minutos por Asther a musicaartemusas.blogspot.com

Richard Wagner, poco podría imaginar cuando compuso la segunda parte de su ópera que su Cabalgata seria banda sonora de muchas películas. La podemos escuchar en Rebelde sin causa de Nicholas Ray, El testamento del Dr. Mabuse de Fritz Lang, 81/2 de Federico Fellini, Ese oscuro objeto del deseo de Luis Buñuel, La maté porque era mía de Patrice Leconte, El regreso de la Pantera Rosa de Blake Edwards, One, two, three de Billy Wilder, El señor de la guerra de Andrew Niccol y sin duda la que recordaremos todos: Apocalypse now de Francis Ford.