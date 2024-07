Publicado hace 20 minutos por Charles_Dexter_Ward a elpais.com

Las damas de la alta sociedad española tomaban una especie de barro rojizo para tener la piel más pálida, adelgazar o no quedarse embarazadas, con resultados desastrosos para su salud. "Cuando tenía 12 años, en 1609, poco más o menos, envidioso el diablo, me inclinó a comer búcaro [arcilla rojiza], como los había visto comer en casa de la Marquesa de la Laguna. Como era tan poco, me parecía que no ofendía a Dios".