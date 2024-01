Publicado hace 10 minutos por Huginn a aventura.espirituracer.com

Puede que nunca hayas oído hablar de la Brubaker Box, en parte porque solamente se fabricaron tres originales y luego otras 50 bajo la firma AutoMecca. Yo, sin ir más lejos, la desconocía hasta hace unos días que empezaron a circular por la red unos diseños de Samirs Designs, y en los cuales se reinterpretaba este vehículo nacido en los años 70. Rápidamente me puse a buscar información porque si el prototipo actual tenía algo que me llamaba la atención, a buen seguro el original me dejaría completamente enamorado. Y así ha sido.