Publicado hace 21 minutos por RTZ a indiehoy.com

Después de anunciar su vuelta a los escenarios, Blur entusiasmó a sus seguidores con la confirmación de un nuevo álbum de estudio llamado The Ballad of Darren. El sucesor de The Magic Whip será el primer material de estudio de la banda en ocho años y saldrá el próximo 21 de julio.