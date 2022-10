Black Crowes, la eternidad de no seguir las tendencias

Publicado hace 1 hora por NoRes a jotdown.es

La gran transformación del grupo se supone que se produjo cuando George Drakoulias les conminó a «estudiar a los Stones» y les dijo que ya tocaban como en Beggars Banquet, Let it Bleed o Exile, pero que el problema era que no lo sabían. La investigación les hizo poner la mira también en los Faces y Humble Pie, Little Feat, incluso Ottis Redding. Otro aspecto, citado más de pasada, fue el estallido de Guns N’Roses y su Appetite for Destruction. Ese disco, que llevó a Aerosmith al punk, incluso, por momentos, al hardcore californiano, Gorman reve