No hay planes para eliminar los títulos de Roald Dahl actualmente disponibles en las bibliotecas de Singapur. En febrero, el periódico británico The Daily Telegraph informó que los libros de Dahl estaban siendo reescritos para eliminar o alterar los pasajes relacionados con el género, la raza y la apariencia física. Por ejemplo, Charlie y Augustus Gloop de 'Charlie y la fábrica de chocolate' ya no serían "enormemente gordos" sino "enormes".