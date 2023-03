"La beca 6.000, uno de los motivos que lleva a los padres a presionar a los docentes"

Publicado hace 5 horas por calaña a diariodejerez.es

"La beca 6000 es uno de los motivos que lleva a los padres a presionar a los docentes". Esta beca está destinada a los jóvenes que cursan Bachillerato o una FP y tiene como objetivo que los estudiantes no abandonen sus estudios al terminar la ESO. La cuantía de la Beca 6000 de la Junta es de 6.000 euros, repartidos en 10 meses, de septiembre a junio. "Si no aprueban, no las conceden o deben realizar la devolución. Esto hace que el profesorado reciba amenazas o diferentes tipos de coacciones "porque las familias cuentan con ese dinero".