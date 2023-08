‘Barcelona al alba’, de Juan Antonio de Blas y Alfonso Font

Publicado hace 1 hora por Sciborg a comicparatodos.wordpress.com

Si eso existe como tal, hay algo en el noir español que no pasa de moda. No lo hace porque el dibujo de un creador tan interesante como Alfonso Font siempre parece estar vigente. Es casi más atemporal que clásico, aunque se note que su escuela no es seguramente la que potenciarían muchos editores hoy en día. Cuando además tiene los mimbres para lucirse, su trabajo es muy especial. Y eso es precisamente lo que sucede con Barcelona al Alba, una historia de misterios, periodistas, sindicalistas y pistoleros que tiene lugar en la Ciudad Condal