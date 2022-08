Baldur’s Gate: del ninguneo a ser la marca estrella de Wizards of the Coast para Dungeons & Dragons

Publicado hace 1 hora por Deckardio a metaludica.com

Baldur’s Gate se ha convertido durante los últimos años en una de las piezas clave de Wizards of the Coast a la hora de tejer el universo transmedia de la licencia Dungeons & Dragons. El arco narrativo de Bioware llegó a su conclusión en 2001, convirtiéndose en un intocable recuerdo para toda una generación de roleros (...) Pero algo extraño pasaba a la hora de trasladar el éxito de los juegos a otras líneas de la compañía (...) durante una década no hicieron alusión alguna a los hechos que azotaron la Costa de la Espada en aquellos títulos