Bajan los resultados de los alumnos en las pruebas PAP de Cataluña

Es preocupante que casi la mitad de las personas que quieren ser maestros de primaria en el futuro no tengan un nivel mínimo en dos materias clave como la lengua y las matemáticas. La docencia no es una vocación que esté vinculada a que 'te gusten los niños'. Por supuesto que para ejercerla te ha de gustar trabajar con niños y adolescentes, pero va aparejada a una serie de competencias y conocimientos culturales fundamentales. Una persona que no alcanza un mínimo de conocimientos en lengua y matemáticas quizás no ha de dedicarse a la docencia.