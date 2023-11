Bad Bunny VS la inteligencia artificial

Publicado hace 36 minutos por MisterToad a diarioia.com

Una canción de Bad Bunny hecha con inteligencia artificial se ha vuelto viral en redes, y parece que al artista no le ha hecho demasiada gracia. No son pocos los que están incluso afirmando que el tema con IA de Bad Bunny es mejor que cualquiera de las canciones de su último disco. El cantante ha explotado en su canal de WhatsApp, pidiéndole a todos aquellos que les guste la canción que se salgan del grupo y que no acudan a sus conciertos.