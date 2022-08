Publicado hace 59 minutos por Deckardio a aprendiendomatematicas.com

El awalé es un juego de origen africano que, según algunas fuentes, se puede considerar como el primer juego de mesa de la historia. Lo que no se puede discutir es que es un juego milenario (...) En el awalé hay 2 normas sagradas: No se puede eliminar al adversario. Se entiende que cuando se destruye al adversario también se destruye la tierra que él cultiva (...) No se puede dejar pasar hambre al adversario. Esto significa que si el rival se queda sin semillas, hay que ceder parte de la cosecha propia para que pueda seguir jugando