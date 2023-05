Publicado hace 45 minutos por Noeschachi a en.m.wikipedia.org

Los asesinatos de "My Way" son un fenómeno social en Filipinas, en referencia a una serie de disputas fatales que surgieron debido al canto de la canción "My Way" popularizada por Frank Sinatra en bares de karaoke. Un artículo del New York Times estimó que el número de asesinatos era de unos 12 a partir de 2022. Entre 2002 y 2012, numerosas personas fueron asesinadas por cantar esta canción.