Apostasía TIC

Me he convertido en un tecnoescéptico. Ya no tengo nada claro el tema de las TIC. No veo mejoras educativas en ninguna parte. Veo que los alumnos evolucionan igual -o peor, en algunos grupos y alumnado concreto- con el uso de equipos informáticos que con estrategias educativas en las que no medie la tecnología. Conviene reformular el sistema y la tecnofilia educativa lo impide. Estoy preocupado al ver como algunos siguen vendiendo tecnología como sanctasanctórum de la solución educativa.