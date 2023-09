Publicado hace 1 hora por FatherKarras a gigafox.ru

En la antigüedad, cualquier persona podía averiguar inmediatamente por nombre y apellido quién era, qué pueblos y de dónde. Hoy en día, muchos cambian de nombre y es difícil determinar quiénes son.Rusos - use apellidos con los sufijos -an, -yn, -in, -ski, -ov, -ev, -skoy, -tskoy, -ih, -yh (Snegirev, Ivanov, Voronin, Sinitsyn, Donskoy, Moscú, Sedykh). Bielorrusos - típico apellidos bielorrusos terminar en -ich, -chik, -ka, -ko, -onak, -onak, -uk, -ik, -ski. muchos apellidos en Años soviéticos fueron rusificados y pulidos (Dubrovsky, Kosciuszko)