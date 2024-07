Publicado hace 1 hora por ccguy a labrujulaverde.com

En la Edad Media, los alquimistas eran conocidos por su extremo secretismo y por no compartir sus conocimientos con otros. El danés Tycho Brahe no fue una excepción. En consecuencia, no sabemos exactamente qué hacía en el laboratorio alquímico ubicado bajo su residencia combinada y observatorio, Uraniborg, en la isla de Ven. Solo han sobrevivido algunas de sus recetas alquímicas, y hoy en día, quedan muy pocos restos de su laboratorio. Uraniborg fue demolido después de su muerte en 1601, y los materiales de construcción fueron dispersados.