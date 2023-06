El amor a los animales como base para enseñar empatía en la escuela

Publicado hace 1 hora por Noctuar a theconversation.com

'El otro' es alguien distinto a uno mismo. Esto parece obvio, pero hay personas que no saben o no han aprendido a salir de su ego, de su yo, su narcisismo les convierte en discapacitados para esta habilidad, y eso trae graves consecuencias no sólo para él o ella sino para todos los que le rodean. Si somos capaces de comprender y detectar cuándo el otro sufre, y cómo consolarlo, seremos capaces de solucionar nuestras diferencias y los conflictos de una forma más pacífica. Así, la empatía se convierte en una herramienta para evitar la violencia