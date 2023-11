Amnistías en Europa tras la Segunda Guerra Mundial

Publicado hace 43 minutos por ccguy a elcajondegrisom.com

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial se han producido decenas de amnistías, incluso en muchos países de Europa que no lo incluyen en sus constituciones nacionales.En la Constitución de Alemania no se incluye la amnistía. No obstante, durante el proceso de desnazificación llevado a cabo tras la Segunda Guerra Mundial, se aprobaron la ley de concesión de inmunidad procesal de 1949 y en 1954 la ley de dispensa de penas y multas y desestimación de procesos penales y procedimientos sancionadores, con las que un gran número (...)