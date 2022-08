American Splendor: La monotonía vivida al límite

Publicado hace 22 minutos por pachisito a comics.jotdown.es

El lema del legendario tebeo de Harvey Pekar reza «la vida ordinaria es algo muy complejo». Se trata de uno de los primeros cómics autobiográficos, pero goza de esa particularidad, trata sucesos corrientes. No glosa grandes gestas personales, sufrimientos bíblicos o tremendas conquistas. Se trata de la vida de un empleado administrativo de un hospital que vive con sus gatos, sus discos y tiene problemas para relacionarse con las mujeres. No hay más. No obstante, hay otra afirmación de Pekar mucho más interesante aún. «Con dibujos y textos pued