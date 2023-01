Publicado hace 1 hora por gracias444 a sport.jotdown.es

"Mi padre, Álvaro, era policía nacional y tuvo que sacar la placa en medio del tumulto que se creó. Invadieron el campo y un chico me cogió la coleta y me golpeó en la nuca. Me volví y le di un puñetazo. Al marido de mi compañera Emma Bezos le estaban pegando. Se nos fue de las manos toda la situación. Fue el primer partido de baloncesto femenino declarado de alto riesgo"