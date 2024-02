Publicado hace 39 minutos por nomassust a jotdown.es

Pese a las dudas de si no fue todo una inmensa broma de Godard al público (ya se sabe que en esto de ser moderno rige la ley del péndulo: lo que ayer fue el sumun hoy es pura mierda, que diría Frank Gehry), la extraña historia del detective estilo años cuarenta Lemmy Caution desenchufando el Big Data no puede ser más deliciosamente neoludita, lo que no me negarán es algo de máxima actualidad cuando todo intelectual de la generación que se apaga se empeña en decir que lo que es una mierda es internet —en sentido amplio— y que vamos a morir todos