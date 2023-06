Publicado hace 1 hora por lorreine a enteratedealgo.net

No, no es una cicatriz de un piercing. Es posible que hayas notado que algunas personas tienen un agujero casi imperceptible, donde la parte superior del cartílago de la oreja se encuentra con la cara. Lo creas o no, probablemente no sean los restos de un viejo piercing que tenían cuando tenían 15 años.