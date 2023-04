Alfonso Reyes: «Las medallas son buenas, pero traer jugadores no vinculados con nuestro baloncesto no es el camino»

Publicado hace 4 horas por WorkOutFine444 a sport.jotdown.es

«Con Jorge he tenido diferencias por la inclusión de Lorenzo Brown en la selección española el pasado verano. Lo que hicimos desde ABP fue expresar el sentir de los jugadores españoles, que no compartían ese movimiento. Garbajosa no lo entendió, aunque intenté explicárselo. No estamos en la mejor sintonía. le di la enhorabuena, conocí a Lorenzo y me pareció muy buen chico. Todo lo que sea medallas para nuestro baloncesto es bueno, pero seguimos pensando que traer a jugadores sin ninguna vinculación con nuestro baloncesto no es el camino»