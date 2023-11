Publicado hace 1 hora por remontanim a sport.jotdown.es

En los periódicos de Madrid se hablaba de la victoria y, en Barcelona, se hablaba de mi gesto y no se hablaba de la derrota. Bueno, igual como la CNN cuando bombardeaban Serbia y hablaban de Michael Jackson todo el día, de si molestaba al niño o no molestaba al niño. Pues es eso, ¿no? Este es un tema que no es muy popular y, desafortunadamente, se ha vuelto a hacer otra vez en dos países como Ucrania y Rusia, donde ha habido una historia antes.