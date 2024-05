Alejandro Jodorowsky: "Hollywood es un veneno"

Publicado hace 1 hora por bonobo a cope.es

"Hollywood es un veneno" y el cine actual "no da nada, es solo entretenimiento", dice el escritor, cineasta y terapeuta francochileno Alejandro Jodorowsky, de 95 años, que no quiere saber nada de la película 'Dune', después de que adquiriera los derechos de la novela para adaptarla en 1974, un proyecto que no salió adelante.