Publicado hace 1 hora por Deckardio

Nunca, para uno de sus textos, Kafka había ideado una disposición semejante de la página y de la secuencia (...) prevalece la idea de que hubiese planeado publicarlos de acuerdo a como los había distribuido en esas delgadas hojas (...) Una jaula fue en busca de un ave / No permitas que el Mal te haga creer que puedes tener secretos frente a él / Creer en el progreso no significa creer que ya sucedió algún progreso. Ésa no seria fe.