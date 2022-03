AC/DC - Let There Be Rock

Hoy, 21 de marzo de 2022 hace 45 años que AC/DC publicó el álbum "Let there be rock" donde se usó por primera vez el logotipo oficial de la banda. El vídeo fue grabado en una iglesia de Perth (Australia), y en él aparece Bon Scott vestido como un sacerdote y el resto de la banda vestidos de acólitos. En el videoclip de la canción, cuando Bon Scott realiza un gran salto desde el atrio de la iglesia y cae rodando, se lesionó el tobillo. Decidieron dejar la toma original. Hágase la luz, sonido, batería, guitarra, hágase el Rock...